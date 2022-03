Blanco, "fidanzata sparita e quel livido sul collo...": indiscrezioni rovinose, cosa è successo dopo Sanremo

Francesco Fredella 01 marzo 2022 a

Cosa è accaduto a Blanco? È tornato per davvero single? La fidanzata Giulia sembra sia sparita dalle scene e nessun cenno sui social, ma il pubblico è curioso e vuole sapere qualcosa in più. Dopo un Sanremo da “Brividi” (la canzone con cui ha vinto insieme a Mahmood), Blanco parla di “alti e bassi” nella vita sentimentale. Poi, però, Giulia sembra uscire di scena. Diamo un’occhiata al loro profilo: nessuna immagine di coppia, Blanco e Giulia Lisioli potrebbero essere single. Non ci sono conferme ufficiali, ma neppure smentite.

“In amore? Alti e bassi”, aveva raccontato a Password su RTL 102.5 subito dopo Sanremo. La storia con Giulia è iniziata un anno e mezzo fa ed ora potrebbe essere giunta al capolinea per davvero. Però gira in Rete un video sospetto in cui - come svela il Fatto quotidiano - si trova insieme al collega Irama in discoteca. Sul collo di Blanco un grande livido. Rosso e ‘sospetto’. “Sono gelosa”, scrive ironicamente una fan.

Il cantante, però, si gode la popolarità dopo il Festival, le date dei tour sono sold out e i fan impazziscono per Blanco (ma anche per Mahmood). Negli ultimi giorni è stato anche uno dei super personaggi della settimana della moda milanese (poi pare che sia volato a Parigi sempre per la moda). Resta tra gli ospiti più acclamati e richiesti e Vanity Fair - diretto da Simone Marchetti- ha dedicato a lui e Mahmood la cover senza veli. Quel numero ha fatto il giro della Rete, una trovata geniale di Vanity che ha omaggiato al meglio Blanco e Mahmood.

