Melissa Satta, la furia di Boateng: "Perché è finita". Corna? "Non si poteva andare avanti"

Francesco Fredella 02 marzo 2022 a

a

a

Kevin Prince Boateng sta per iniziare la carriera da attore. Ma l'ex di Melissa Satta rompe il silenzio dopo la rottura. Ed è molto arrabbiato quando dice: "Non ho tradito". Non vuole affatto essere considerato un traditore seriale e, dopo l'addio nel clamore mediatico, mette per sempre le cose in chiaro. Intanto, Melissa Satta, solo poche settimane fa, aveva commentato così la rottura: «Duro colpo, non me l’aspettavo e non è stata una mia scelta».

Melissa Satta, intimo in pizzo nero e "mossa sbagliata"? Una foto vietata ai minori: si vede tutto | Guarda





Dalla loro storia d'amore, coronata con il matrimonio, è nato il piccolo Maddox, che ha 7 anni. L'intervista al Corriere della Sera è davvero senza segreti perché il centrocampista ex Milan e Barcellona vuole difendersi da ogni accusa sulla sua nuova love story con Valentina Fradegradi, che è iniziata dopo la separazione dalla Satta. «Mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina», racconta l'ex del Milan.



Ma dall'altra parte c'è la sua ex, Melissa Satta, che in tv aveva detto di aver sofferto per quella separazione. Boateng sbotta: «L’intervista con titoli acchiappaclick, tipo 'mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto'. Sono arrivati insulti e io non accetto la cattiveria». E poi mette ancora una volta le cose in chiaro: «Non sono uno che lascia una donna per un’altra. Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti».

"Quel dolore resta per sempre". Melissa Satta vuota il sacco, colpo bassissimo di Boateng: perché è finita (davvero)



Adesso il centrocampista gioca a Berlino, dove ha messo palla al centro ritrovando la serenità persa in questi ultimi mesi. «Io e Valentina ci siamo visti e ci siamo capiti: siamo uguali. Le cose importanti per me, oggi, non sono riflettori, sfilate... Con lei, stiamo in casa per giorni e stiamo bene. Ridiamo, scherziamo. Ama come amo io. Costruiamo per stare insieme per sempre. Io ho sempre voluto cinque o sei figli, lei ne vuole. Stiamo capendo dove vivere dopo. Credo fra Milano e Bergamo. In Italia, stiamo anche per produrre un vino: Fradegrada da Prince e Vale. Oggi mi sveglio ogni giorno col sorriso», conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.