Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, nuovo amore. "la reazione di Eros Ramazzotti": indiscreto

Sui siti, nelle ultime ore, si parla di nuovo di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: il loro amore è finito quasi all'improvviso e adesso pare che la donna abbia ritrovato il sorriso tra le braccia di William Kouam Djoko (si tratta di un deejay e produttore musicale). Marica non si nasconde più e vive il suo amore apertamente. I fotografi, infatti, l'hanno "pizzicata" a Milano con il suo nuovo compagno, molto serena senza preoccuparsi minimamente dei paparazzi. Adesso, il magazine Oggi parla della situazione sentimentale della sua ex moglie abbia dopo aver ritrovato l’amore.

Alberto Dandolo, su Oggi, racconta qualche dettaglio in più. “Eros è assai contento della svolta sentimentale della sua ex – racconta sul magazine Oggi -, soprattutto alla luce della serenità e dell’entusiasmo con cui i suoi due figli stanno vivendo questo nuovo ingresso nelle loro vite”. A conti fatti, sembra che tutto proceda per il meglio e che anche Raffaella Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio, 7 (i frutti d’amore avuti da Ramazzotti e la Pellegrinelli), siano tranquilli e soddisfatti".

Storia diversa, invece, per Michelle Hunziker: sembra che abbia trovato la serenità con un ex concorrente del Grande Fratello. Si tratterebbe di Giovanni Angiolini, il bel medico de I fatti vostri. Dopo la fine della storia con Tomaso Trussardi, annunciata con un lancio Ansa, il settimanale Gente ha pubblicato le foto della showgirl e insieme al bel medico. La notizia, insomma, non è sfuggita agli occhi più attenti della Rete diventando subito virale. I diretti interessati non commentano.

