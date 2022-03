Aurora Ramazzotti e il vibratore? "A chi ha rubato il posto", intreccio ad alto tasso erotico (con i Maneskin)

07 marzo 2022 a

Aurora Ramazzotti ha ricevuto una “happy box” in regalo che è diventato un piccolo caso social. “Lo sapete, la vostra influencer di vibratori è qui”, ha scritto la figlia di Michelle Hunziker aprendo la “scatola della felicità” in diretta su Instagram. Si tratta di una confezione rosa, con dentro un mascara e un vibratore.

La Ramazzotti però non era nominata per il lancio di due marchi importanti: al suo posto Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Maneskin nonché molto conosciuta per il suo impegno su tematiche femministe e soprattutto per la sua battaglia di sensibilizzazione sulla vulvodinia, una malattia poco conosciuta quanto fastidiosa e diffusa. Insomma, non era la Ramazzotti la prescelta della scatola ricevuta in regalo: la sua storia infatti dopo un po’ è sparita. Che il marchio avesse pensato a lei prima di rivolgersi alla Soleri?

È plausibile, considerando che Aurora parla sempre apertamente di sesso e oggetti erotici con gli oltre 2 milioni di follower su Instagram. Ma che cos’è la “MyHappyBox”? "Contiene il mascara - si legge sul sito del lancio - e il sex toy più amato di sempre nella colorazione Cerise. Il massaggiatore stimola l'intero clitoride, non solo la parte esterna, attraverso onde e pulsazioni soniche”.

