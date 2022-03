Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si incontrano alla festa della figlia: la prima foto dopo la rottura, il grande gelo

08 marzo 2022 a

L'amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è finito, ma la famiglia resta. E soprattutto, prima di tutto vengono sempre le figlie. E così la showgirl svizzera e l'imprenditore bergamasco hanno anche trovato il modo di posare insieme alla figlia Celeste, che ha compiuto 7 anni. Dopo la separazione, dalle foto pubblicate sulle Instagram Stories della Hunziker traspare un po' di gelo e comprensibile imbarazzo. Tomaso è leggermente distante, la mano posata sulla spalla della ormai ex moglie. I sorrisi un po' tirati e di circostanza, sebbene i due si siano lasciati di comune accordo e in maniera amichevole, al di là delle ovvie amarezze e recriminazioni.

"Ho perdonato lui e ho perdonato me stessa", ha detto la Hunziker, facendo chiacchierare molto chi crede che dietro alla fine di una storia decennale non ci siano state solo la stanchezza di coppia, la noia, la bomba-lockdown, ma magari anche qualche flirt più o meno platonico.





E così, anche in occasione della Festa della Donna, una bella riunione di famiglia, con tanto di torta, palloncini e dolci color confetto. Al party, oltre all'altra sorellina Sole, otto anni, anche Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle e di Eros Ramazzotti. Insieme a lei, l'amico vip Tommaso Zorzi, ex vincitore del Grande Fratello Vip. Ma le attenzioni, oggi, erano tutte per Celeste. I presenti hanno però sottolineato anche i rapporti sereni tra Trussardi e Aurora, dopo le voci confermate dallo stesso Tomaso di una certa freddezza emersa negli ultimi mesi.

