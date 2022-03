La Pupa e il secchione, Nicolò Scalfi e la verità sui soldi vinti a Caduta libera: come ha speso quei 700mila euro

22 marzo 2022 a

Era diventato famoso dopo le numerose vittorie a Caduta Libera, il game di Gerry Scotty su Canale 5: adesso Nicolò Scalfi è uno dei protagonisti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, il programma condotto da Barbara D'Urso su Italia 1. Prima di questa esperienza, però, il giovane era conosciuto come campionissimo del game di Gerry. Nel corso delle puntate ha accumulato oltre 700mila euro.

In interviste più o meno recenti Nicolò aveva rivelato in che modo aveva deciso di spendere i soldi vinti: “Sono andato in vacanza a Barcellona con i miei amici. Poi ho regalato a mamma una nuova cucina e a lungo termine li ho investiti per pagarmi gli studi. Ora cambierò l’auto, ma non prenderò niente di impegnativo”. In questi giorni, invece, si parla molto di lui per via del suo rapporto con Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria e Pupa con cui fa coppia nel programma di Italia 1.

A confermare che tra i due ci sia chimica è stata proprio Barbara D’Urso, padrona di casa del programma, che ha detto: “Nella villa c’è un feeling particolare tra il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi e la futura moglie di Amedeo Goria, Vera Miales“. Il ragazzo, comunque, ha già detto di avere le diee chiare sul suo futuro: vorrebbe diventare un giornalista sportivo e proprio di recente ha avviato una collaborazione con una testata giornalistica del bresciano.

