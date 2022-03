Michelle Hunziker, tacchi a spillo e gonna con spacco frontale: si vede (quasi) tutto, da impazzire

25 marzo 2022 a

"Strike a pose!". Ovvero, mettiti in posa. Questo il brevissimo commento di Michelle Hunziker a corredo dell'ultima foto mozzafiato che ha proposto sul suo profilo Instagram, il tutto a pochi minuti dall'inizio della puntata di Striscia la Notizia di giovedì 24 marzo (la conduttrice infatti è tornata al timone del tg satirico di Canale 5 dallo scorso lunedì, insieme a lei Gerry Scotti).

Ed eccola, dunque, in posa. Sguardo serio, tremendamente sexy, insomma per una volta non c'è alcun tipo di ironia: soltanto voglia di sedurre e malizia. E la seduzione è totale. Michelle Hunziker si mostra con tacco a spillo, maglia arancione con profondissima scollatura e soprattutto una attillatissima ed elegantissima gonna nera, con uno spacco frontale che offre uno scorcio in grado di mandare in estasi i suoi fan. Michelle Hunziker, dieci e lode...

