Michelle Hunziker, "ombre sulla separazione da Trussardi: vi confermo che...": il racconto esplosivo dall'amico di famiglia

Sono passati due mesi dalla notizia della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che hanno confermato la rottura con un comunicato stampa lo scorso gennaio. Insomma, dopo molte indiscrezioni e tanto gossip, la conferma: dopo dieci anni la loro storia è finita. Ma di questo addio si continua ancora a parlare. Per molte ragioni.

Per esempio, in settimana il settimanale tedesco Bunte ha pubblicato delle foto che ritraggono Michelle insieme a Giovanni Angiolini, ortopedico e con un passato al Grande Fratello. Tra i due, anche un bacio. E ora, sulla loro storia indaga anche Oggi: il rotocalco rivela di aver raccolto altre testimonianze che "gettano nuova luce sulla separazione della showgirl dal marito Tomaso Trussardi", spiegano nelle anticipazioni.

Secondo quanto rivelato dal rotocalco, che cita amici molto vicini alla coppia, la fine della storia tra la Hunziker e Trussardi sarebbe stata resa nota quando già i due, da oltre un anno, vivevano da separati in casa. Non a caso, fa notare sempre Oggi, soltanto cinque giorni dopo la comunicazione ufficiale della separazione, la Hunziker si trovava già con Giovanni Angiolini, in Sardegna, così come trapelato negli ultimi giorni e confermato da più fonti, compreso un ristoratore. E ora, Oggi promette di aggiungere ulteriore pepe alla separazione tra Michelle e Tomaso con altre, esplosive, rivelazioni...

