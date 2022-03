Michelle Hunziker? "Cinque giorni dopo l'addio a Tomaso...": scacco matto, chi la inchioda

24 marzo 2022 a

a

a

La presunta relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, medico ed ex gieffino, è l'argomento più discusso nel mondo del gossip. Anche perché la notizia è arrivata subito dopo l'annuncio della separazione di Michelle da Tomaso Trussardi, dal quale ha avuto due figlie. Desta qualche sospetto il fatto che per ora nessuno dei due sia intervenuto a smentire la relazione. Dopo essere stati paparazzati ad Alghero in atteggiamenti complici, infatti, Michelle e Giovanni non hanno rilasciato nessun commento.

Striscia, agguato a Michelle Hunziker: la sua foto sconcertante in prima serata | Guarda

Qualche retroscena in più sulla coppia arriva dal settimanale Oggi. La rivista diretta da Carlo Verdelli ha rivelato che le foto della coppia ad Alghero risalgono al weekend del 12 e 13 marzo, ma i due si sarebbero visti anche prima di quell'occasione: “Il rapporto, sottotraccia, andava avanti da tempo”. In particolare, pare che lo scorso 23 gennaio, cinque giorni dopo l’annuncio della separazione da Trussardi, Michelle fosse ad Alghero al ristorante Quintilio. E con lei ci sarebbero stati Giovanni e altri amici. In quel caso la conduttrice avrebbe chiesto al ristoratore di aspettare qualche giorno prima di pubblicare il selfie fatto insieme a lei.

Hunziker-Trussardi, "ombre sulla separazione: vi confermo che...": il racconto esplosivo dall'amico di famiglia

In quei giorni di fine gennaio, la Hunziker – scrive sempre il magazine Oggi – aveva alloggiato all’Hotel Villa Las Tronas. Considerando questa novità, la domanda sorge spontanea: da quanto tempo la Hunziker e Angiolini si stanno frequentando? E non solo. Ci si chiede anche se il medico rappresenti la causa oppure la conseguenza della fine del matrimonio con Trussardi. Sarebbe certo, però, che per circa un anno, prima di rendere nota la fine del rapporto, Michelle e Tomaso abbiano vissuto da separati in casa. Per questo è più probabile che Angiolini sia stato una “conseguenza” e non una “causa” della separazione.

Michelle Hunziker e il top a balconcino: il seno "esplode", incidente a pochi minuti da Striscia la notizia | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.