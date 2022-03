Michelle Hunziker, il bacio con Giovanni? "Qualcuno lo ha avvertito", il paparazzo svela la farsa

24 marzo 2022 a

Michelle Hunziker ha ritrovato l'amore dopo Tomaso Trussardi? A guardare l'ultimo servizio fotografico del settimanale tedesco Bunte sembrerebbe di sì. La conduttrice di Canale 5 è stata infatti paparazzata in compagnia di Giovanni Angiolini. Le foto tolgono ogni dubbio sul loro rapporto, visto che la Hunziker e il noto medico ex gieffino sono stati immortalati mentre si scambiano un bacio. Eppure qualche dubbio sorge.

A diffondere un malizioso sospetto ci pensa il titolare di un'agenzia fotografica raggiunto dal magazine Oggi. "Le spiegazioni sono solo due - dice ammettendo di preferire restare anonimo -. O il fotografo che ha fatto lo scoop è stato avvertito in tempo da qualcuno, visto che si trovava già all'aeroporto, oppure è un uomo veramente fortunato, ma di una fortuna quasi incredibile".

Insomma, che ci sia stata una soffiata? E se sì, viene da chiedersi, chi può averla fatta? Nessuno può escludere che possa essere stata la stessa Hunziker ad avvisare il paparazzo. Nulla di nuovo, dato che i personaggi dello spettacolo spesso e volentieri sfruttano gli scatti "finti rubati" per montare la propria narrazione. Per il settimanale però ci sarebbe qualcun altro, e non lei, dietro. Di certo non la segretaria di lui, che interpellata dai giornalisti, ha rimandato ogni domanda al mittente.

