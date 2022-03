Damiano David, la foto spinta con Giorgia Soleri: gioco di "lingua", come li hanno beccati

29 marzo 2022 a

a

a

Damiano David e Giorgia Soleri sono più uniti che mai. Nonostante ogni tanto circolino voci maligne che li vogliono in crisi, la coppia divenuta super popolare dopo il successo internazionale dei Maneskin è sempre molto legata e affiatata. Il cantante della rock band romana ha pubblicato su Instagram due foto che lo ritraggono insieme alla fidanzata: in una c’è anche un dolce incontro di lingue.

Giorgia Soleri? "Finta malata, a che gioco giochi". La vergogna in casa di Damiano David

Il tutto accompagnato da una dedica, altrettanto dolce: “Ma con te tutto è più divertente”. Damiano e Giorgia stanno insieme da cinque anni e neanche il successo internazionale ha scalfito la loro relazione sentimentale. Pur essendo ormai sempre più spesso in giro per il mondo, il frontman dei Maneskin non perde occasione per passare del tempo con la sua dolce metà appena è libero. Nei due scatti apparsi sui social i due si sono immortalati al mare, probabilmente dopo una breve vacanza che hanno trascorso insieme.

Tra l’altro la Soleri nelle scorse ore ha pubblicato un post su Instagram in cui ha parlato di un problema che l’ha afflitta a lungo: “Un anno fa, il 21 marzo, ricevevo la mia diagnosi di endometriosi e adenomiosi, 5 mesi dopo, il 20 agosto, finivo sotto i ferri sperando di poter finalmente iniziare una vita lontana dal dolore. Sono stata fortunata, l’intervento ha ampiamente diminuito la sintomatologia dolorosa legata all’endometriosi. Ma ad oggi una cura definitiva ancora non c’è, gli anni di ritardo diagnostico continuano ad essere 7-10 pur colpendo 1 persona assegnata femmina alla nascita su 10”.

"Prima di volare a Londra...". Capito, Damiano dei Maneskin? Dove lo hanno beccato insieme a Giorgia Soleri | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.