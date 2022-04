Charlene di Monaco, "a Palazzo lo sanno tutti": divorzio con Alberto, da quanto sono separati

20 aprile 2022 a

"Un rapporto stretto o un grande amore non è mai esistito fra di loro": Alberto e Charlene di Monaco finiscono per l'ennesima volta nel vortice del gossip. A rivelare nuovi particolari della loro relazione è Vera Dillier, amica di lunga data del principe. La donna sarebbe molto vicina alla coppia, tanto che Alberto era solito trascorrere le vacanze invernali nella casa di lei a Sankt Moritz.

Commentando la situazione nel Principato, come rivela il settimanale Oggi, la Dillier ha detto: "Nel Palazzo non è un segreto per nessuno che siano separati. Sulla Rocca si dice che Charlène apparirà ogni tanto a qualche evento pubblico, a dimostrare che tutto va bene. Insomma, si cerca di salvare le apparenze". Poi ha aggiunto: "A quei livelli non si divorzia. Ci sono solo poche eccezioni, come il principe Carlo con Diana… Così il principe mette a sua disposizione la residenza di Roc Agel e per lui la questione è chiusa".

La coppia, secondo la loro amica Vera, farebbe solo finta di stare ancora insieme. E i loro figli allora? "In questi ambienti, specie se si tratta di eredi al trono, i figli rimangono al padre. Sempre. Anche in una battaglia giudiziaria, Charlène non potrebbe averli. Alberto è il sovrano e, seguendo la legge della casa oltre che il contratto prematrimoniale, i figli rimarrebbero comunque a lui. Questo Charlène lo sapeva fin dall’inizio. È la ragione per cui si è trovato l’accordo su Roc Agel, così vicina a Monaco".

