Elena Santarelli a Dubai, monumentale Lato B in primo piano

Uno spettacolo in costume da bagno. Vacanze di Pasqua esotiche per Elena Santarelli, che si è goduta qualche giorno di relax sotto il sole di Dubai. Su Instagram, tra post e Stories, non è mancato il "diario quotidiano" direttamente dalla spiaggia e dalle acque cristalline del Medio Oriente.

Per una volta, la showgirl 40enne ha viaggiato da sola: il marito, l'ex calciatore di Chievo, Lazio, Parma e Nazionale Bernardo Corradi è infatti dovuto rimanere in Italia per lavoro.

Poco male, visto che l'obiettivo di Elena non era fare vita mondana ma ricaricare le pile. Qualche giorno trascorso con la figlia Greta, che ha da poco compiuto 6 anni, e l'amica Greta. La Santarelli è stata sommersa di complimenti e parole dolce da fan, telespettatori e follower, tutti ammaliati dalla sua forma fisica perfetta.

Ne è nata, con molta auto-ironia. una carrellata buona per tutti i gusti: occhiali da sole e costume intero nero, con Lato B in primo piano semplicemente monumentale. Foto a figura intera mentre entra in acqua. E scatto frontale, in costume blu elettrico. Gli utenti più modaioli e le signore interessate prenderanno appunti per la prossima estate, agli altri non resta che guardare, ammirare ed applaudire.

