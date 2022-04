Kim Kardashian in lingerie in piscina. "Ti sei dimenticata qualcosa...": là sotto, foto clamorosa

Francesco Fredella 29 aprile 2022 a

Secondo i fan si tratterebbe di un altro, ennesimo, fotoritocco. E sul web non si parla di altro perché molti personaggi del jet set sono alla continua ricerca della perfezione fisica. Kim Kardashian, stavolta, potrebbe aver esagerato con i ritocchi e le critiche non sono mancate. I suoi followers, taglienti più che mai, l'hanno praticamente attaccata. Senza mezzi termini.

Nelle ultime foto, la Kardashian si mostra a bordo piscina con pantaloni della tuta e la lingerie del suo brand. Ovviamente è super sexy come sempre, ma ai followers non sfuggono alcuni dettagli: il primo è legato al bisogno di perfezione che da sempre caratterizza la Kardashian e il secondo ha che fare con l’ombelico, che è stato sfacciatamente eliminato dal suo fisico. Sembra quasi uno scivolone, un ritocco eccessivo.

Le critiche dei fan non mancano. “Non sapevo che il tuo ombelico fosse così in basso”. E poi ancora: "Ti sei dimenticata qualcosa sulla pancia” o ancora “L’ombelico ha lasciato la conversazione“.

La replica di Kim Kardashian arriva subito, nel giro di pochi minuti. “Non avevo realizzato quanto vi fossero graditi i miei post con Photoshop. Se questo vi è piaciuto, ne ho molti altri”. La modella ammette che si tratta di un fotoritocco. Eccessivo, strano. Ma vero. I followers sono sempre molto attenti a quello che accade in Rete per questo molte superstar devono fare molta attenzione a pubblicare foto ritoccate. Perché, come spesso accade, ci sono sempre fuoriprogramma dietro l'angolo.

