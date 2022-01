Naike Rivelli, la prova vestiti? Senza vestiti: spunta un video a luci rosse, come mostra il lato B

25 gennaio 2022 a

Naike Rivelli si sta preparando per il festival di Sanremo dove la madre Ornella sarà una delle co-conduttrici. La Rivelli su Instagram ha così svelato l'abito che indosserà. Lo ha fatto a modo suo con un video hot dove la figlia di Ornella Muti indosserà un vestito di Francesco Scognamiglio, lo stilista italiano che vestirà anche la co-conduttrice della prima serata di Sanremo.

Nel video Naike mette in mostra il suo lato b perfetto sfilando in intimo con tacchi vertiginosi, pronta per la prova dell'abito. "Non mi sembra vero è un sogno", spiega nel video Naike, dopo aver ricevuto i complimenti dello stilista. "Indosserò un abito proprio come Miley Cyrus e Madonna, e invece ecco Naike. Praticamente una bestemmia", spiega scherzando, ma anche un po' emozionata.

"Scognamiglio veste le Kardashian, la Muti e poi anche la piccola Naike. Questo è il mio vestito, ho deciso. Non devo apparire da nessuna parte se non dietro le quinte del Festival, posso già svelare il mio vestito a tutti". Quello che colpisce i suoi follower di Instagram è il suo intimo sexy che mette in risalto le sue curve perfette e un lato b da far invidia alle 20enni. Naike non sarà sul palco dell'Ariston, accompagnerà solo la madre ma lo spettacolo è assciurato, per ora.

