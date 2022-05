Sharon Stone non perde il vizio, si toglie la gonna sul red carpet e resta così. Pazzesca a 64 anni

23 maggio 2022 a

Sempre meravigliosa, anche a 64 anni, Sharon Stone, attesissima al festival di Cannes, si è presentata sul red carpet in splendida forma. L'attrice americana, capelli corti tirati indietro, indossava un meraviglioso abito con "maioliche" bianco e blu di Dolce e Gabbana, scollato e con spacco, e con un lungo strascico. Una volta arrivata al centro della passerella Sharone Stone, con la sua solita ironia, si è fermata per la gioia dei fotografi e si è fatta togliere lo strascico da due uomini in smoking, restando dunque con il vestito lungo e attillato che metteva in risalto il suo fisico praticamente perfetto.

L'iconica protagonista di Basic Instinct era a Cannes per la premiere di Les amandiers di Valeria Bruni Tedeschi. Il film, il suo quarto da regista, in gara per la Palma d'oro, è stato realizzato in Francia e prodotto con partecipazione minoritaria italiana (Bibi Film di Angelo Barbagallo, con Rai Cinema e Lucky Red che distribuirà in sala). Si tratta di un film drammatico che racconta in forma autobiografica gli anni formativi nella scuola di teatro di Patrice Chereau, un imprinting di vita e di professione mai dimenticato. Non a caso il titolo internazionale è For ever young (Per sempre giovane), proprio per sottolineare come uno scatto fotografico la vita di quel momento, nel 1980 in cui la Bruni Tedeschi ha frequentato il laboratorio di Chereau insieme ad un gruppo di coetanei condividendo speranze e amori ma anche dolori per la droga e l'Aids che cominciava a fare vittime.

