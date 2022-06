Fiorello "prende a schiaffi" Gualtieri sul palco: "Sai cos'hanno fatto i cinghiali?"

06 giugno 2022 a

Fiorello nazionale non smette mai di far sorridere il pubblico che da sempre lo ama. Arguto, impertinente e un pizzico folle, il comico intrattenitore è stato protagonista di quattro serate che lo hanno visto sul palco del Teatro Romano di Ostia Antica dove ha intrattenuto i suoi numerosi ospiti con i suoi più classici sketch del passato alternati a tanti altri simpatici siparietti inediti.

Tra la platea due grandi amiche, nonché artiste italiane: Paola Cortellesi e Laura Pausini che non hanno smesso un secondo di ridere. Dal suo clone cintura nera di Karaoke degli anni '90 fino all'esilarante imitazione di Mahmood e Blanco, Fiorello ha come sempre trovato solamente consensi tra il pubblico.

Si sa, Fiorello ama ironizzare su tutto e quindi ecco che non sono mancate nemmeno le battute sulla politica, soprattutto quelle di stretta attualità. Riguardo all'emergenza spazzatura nella Capitale l'attore ha ironizzato: "Alle prossime elezioni amministrative i cinghiali prenderanno il 3%, sono gli unici che hanno fatto qualcosa per l'immondizia a Roma", questa la stoccata che ha trovato il consenso e le risa del pubblico. 62 anni appena compiuti ma con lo spirito di un 20enne, Fiorello è l'eterno Peter Pan che non smetterà mai di far divertire il suo pubblico.

