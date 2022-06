Natalia Aspesi inferocita contro Vittorio Sgarbi: "Poveruomo, che fine sta per fare"

10 giugno 2022 a

a

a

A finire nel vortice della polemica questa volta è toccato a Vittorio Sgarbi. Il motivo? La sua festa di compleanno in crociera sul Po per i suoi 70 anni ha indignato più di qualche persona. Le Iene avevano documentato in un servizio esclusivo il party in barca per festeggiare il critico d'arte con decine di persone a bordo tutte riunite per Vittorio.

"Da sempre...". Sgarbi-choc sulle violenze di Peschiera: la frase che fa calare il gelo

Un lettore, Andrea La Francesca, ha scritto alla giornalista Natalia Aspesi: ""Una "festa" nella quale il festeggiato, circondato da impresentabili cicisbei, si esibisce in un repertorio ininterrotto di parolacce è stata una esperienza orrenda, umiliante per tutti". Andrea non ci è andato giù leggero e ha poi continuato: "Non stimo né stimerò mai XX, rimango ancora stupito del perché venga invitato, come tuttologo a pagamento, in moltissimi talk show, senza che dica mai nulla da ricordare, a parte i soliti insulti agli sventurati interlocutori. Ma mi chiedo ingenuamente se anche chi lo stima non provi vergogna ad assistere a tali obbrobri".

Occidentali bastardi da eliminare? "Perché Medvedev dice una cosa logica", Sgarbi gela tutti

Non è tardata ad arrivare la risposta della giornalista che si è dimostrata d'accordo con le parole del lettore definendolo addirittura una 'macchietta politica'. "È quasi mezzo secolo che XX si ripete come un vecchio comico del varietà, arrivando adesso persino a fare a botte, poveruomo. Che sia una immagine sinistra dello spettacolo conta poco, conta invece che sia deputato della Repubblica, sindaco di una cittadina, sia stato europarlamentare e sottosegretario al ministero dei Beni culturali". La Aspesi ha poi rincarato la dose: "La sua carriera politica non credo sia finita, potrebbe diventare ministro, quella di comico forse sì perché sta prendendo il suo posto quel biondo e delicato professorino ovunque invitato perché sa far ridere restando serio come i comici più raffinati".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.