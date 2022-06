Eva Henger, il dramma: "Dolori atroci e costretta in carrozzina", com'è ridotta

Francesco Fredella 24 giugno 2022 a

a

a

Le condizioni di salute di Eva Henger migliorano, dopo l'incidente che l'ha coinvolta lontano dall'Italia. Per lei è stato necessario un lungo ricovero e poi il trasferimento in una clinica romana. Adesso sta meglio. Eva Henger, nei giorni scorsi, ha lasciato la clinica romana e ha iniziato un percorso di riabilitazione. Per lei si è trattato di un momento davvero brutto: ha sfiorato la morte dopo un incidente terribile. Il settimanale Novella2000 racconta la convalescenza della donna, che si mostra con il tutore alla gamba ed è costretta a muoversi in carrozzina. Su Novella 2000 posa insieme al marito, produttore e imprenditore, e alla figlia di tredici anni Jennifer. Che è viva per miracolo: doveva essere in auto quel giorno, ma alla fine è rimasta a casa (salvandosi).

Belen Rodriguez "scippata" a Mediaset? Terremoto in tv: le voci sulla "trattativa"

Eva Henger confessa di sentirsi meglio anche se il percorso di riabilitazione è ancora lungo. “A volte ho tanto dolore all’osso sacro e al bacino. Invece quando siamo usciti dalla clinica e ci siamo fermati a un centro commerciale a fare la spesa è stato bellissimo. Quel giorno stavo proprio bene, anche se stavo sulla carrozzina”, dice.

"È stato bruttissimo. Mi sentivo sporca": Vladrimir Luxuria, una drammatica "prima volta"

Dopo l'incidente i rapporti con sua figlia Mercedesz sono migliorati. Lei è volata in Honduras all'Isola dei famosi: tra loro, lo ricordiamo, c'erano state molte incomprensioni. Ora si sono incontrate. Per fortuna. Eva, già dalla prossima stagione tv, potrebbe tornare in video: questo è quello che tutti sperano per lei.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.