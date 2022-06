Belen Rodriguez e De Martino beccati così... in luogo pubblico: scoop bollente

23 giugno 2022 a

È finalmente scattato il bacio di fronte agli occhi vigili dei paparazzi. Belen Rodriguez e Stefano De Martino ormai non si nascondono più, la famiglia si è riunita ancora una volta e la prova l'ha fornita il settimanale Chi. La showgirl e il conduttore tv sono stati beccati intimi e felici come una volta insieme a Santiago e alla piccola Luna Marì, che l'argentina ha avuto con l'ex Antonino Spinalbese. Quello fotografato è un quartetto familiare perfetto.

Tra i tanti scatti degli ultimi mesi è il primo che li ritrae come un tempo, innamorati e affiatati. E, stando al settimanale, avrebbero ripreso a stare insieme, condividendo di nuovo progetti per il futuro, da ormai sei mesi. Il bacio che i fan della coppia aspettavano da mesi è arrivato, ora non ci sono più dubbi: Belen e Stefano sono ritornati ufficialmente. Basta a incontri nascosti e uscite di prova, la famiglia si è riunita e speriamo questa volta per sempre. È da settimane che i due si ritagliano weekend e gite fuori porta per ritrovare la sintonia di un tempo. Le foto pubblicate dal magazine di Alfonso Signorini documentano una gita nella città di Bergamo come una qualsiasi famiglia affiatata tra passeggiate nel bosco, picnic, risate e tanto amore.

Ecco la foto del fatidico bacio condivisa da Chi:

