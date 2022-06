Charlene di Monaco, cosa rivelano quei lividi sul suo corpo: un pesante sospetto

27 giugno 2022 a

Charlene di Monaco sarebbe sempre più infelice, tanto che sui media francesi è stata ribattezzata "Principessa Triste". A dimostrarlo sono anche quei lividi osservati sul suo volto, il "prezzo da pagare per essersi adeguata alla vita di Palazzo Grimaldi". El Nacional ha pubblicato alcuni dettagli sulla vita privata e sulla sua relazione con Alberto, che di fatto sarebbe inesistente.

Del resto, ricordata la sua fuga prima delle nozze, la cattura, l’obbligo di mantenere il matrimonio per almeno cinque anni? Ecco, adesso circolano delle indiscrezioni assolutamente non confermate sul divorzio e sui 12 milioni di euro l’anno che Charlene riceverebbe da Alberto per rimanere a Monaco. Ed è così che il prezzo da pagare per la promessa fatta è troppo alto: gli interventi di chirurgia estetica sarebbero un modo per evadere, per ribellarsi.

Charlene di Monaco. dopo tutti questi mesi passati in Sudafrica, lontano dalla sua famiglia, soprattutto dai suoi amatissimi bambini, i gemellini Jacques e Gabriella, e dopo il ritorno a Montecarlo e il lungo ricovero in Svizzera, è poi tornata in splendida forma a casa ma quei lividi sul volto sembrano parlare chiaro. Secondo una esperta si tratta dei segni del lifting, una tecnica di ringiovanimento facciale.

