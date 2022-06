Giorgia Soleri ricoverata, è mistero: la foto con la flebo spaventa i fan

27 giugno 2022 a

L’ultimo sabato sera di Giorgia Soleri non deve essere stato particolarmente felice. L’influencer ha fatto sapere ai suoi follower di averlo trascorso in ospedale: ha condiviso su Instagram lo scatto di una flebo, accompagnato da un breve messaggio. “Pazzo sabato sera (sto già meglio non preoccupatevi)”, ha scritto la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, senza aggiungere ulteriori dettagli.

Successivamente ha pubblicato un altro post per rassicurare ulteriormente i follower: “In ripresa con Melnzegolas (il suo gatto, ndr) sulle gambe che si prende cura di me”. A conferma del fatto che sia tornata alla normalità, la Soleri ha poi postato la locandina di un incontro di presentazione de “La Signorina Nessuno”, il suo libro di poesie: “Non preoccupatevi, m sono ripresa e quindi ci vediamo alle 18”, riferendosi al pomeriggio di domenica 26 giugno. Affetta da vulvodinia e operata di recente di endometriosi, l’influencer non ha mai nascosto di soffrire di queste patologie, anzi ne è diventata una sorta di ambasciatrice.

La sua missione è quella di sensibilizzare il suo pubblico, soprattutto quello più giovane, riguardo a queste malattie dolore ma poco conosciute e spesso difficili da diagnosticare. “Non avere una diagnosi - aveva spiegato in passato la Soleri - non permette di dare un nome al proprio dolore. Ho iniziato a soffrire a 16 anni e mi ci sono voluti otto anni per avere un nome per quel dolore: quello che oggi mi auguro è che le prossime Giorgia adolescenti non debbano aspettare così tanto senza una terapia”.

