Chiara Ferragni, la sorellina Valentina scatenata: lingerie e pole dance

Buon sangue non mente. Quello delle sorelle Ferragni sembra un lungo elisir di bellezza, questa volta però Chiara, moglie di Fedez non c'entra. A far parlare di sé è la sorella minore Valentina. Proprio quest'ultima sta facendo impazzire i suoi followers con scatti che lasciano poco spazio all'immaginazione. È innegabile, la sua è una bellezza da togliere il fiato.

Ecco Valentina Ferragni esibirsi di fronte ai suoi followers:

Da diverso tempo la Ferragni junior si è lanciata con la pole dance, una disciplina sportiva che mixa ginnastica e danza con la pertica. È sicuramente uno sport che richiede molto allenamento e costanza ma i suoi frutti alla fine si vedono, eccome. Valentina infatti posta molto spesso i suoi progressi in questa arte sul suo profilo Instagram. In un recente video la si vede esibirsi fronte telecamera in movenze sinuose e acrobatiche, i fan sono rimasti sbalorditi.

Valentina in lingerie su Instagram:



Ma non solo, la Ferragni ha fatto sognare i suoi fan anche per una serie di scatti in lingerie che hanno alzato l'asticella del tasso erotico del suo profilo. In piedi, in una stanza di hotel, Valentina è in versione osé con delle autoreggenti che hanno fatto andare su di giri i suoi seguaci. Valentina è bellissima e seducente e, senza vergogna, lo mostra fieramente.

