Sabrina Ferilli manda in tilt l'Italia: via il costume, la più pazzesca delle foto

Sabrina Ferilli sorprende ancora. L'attrice, sempre gelosa della propria privacy, ha comunque deciso di condividere qualche scatto della sua ultima vacanza alle Maldive. "Posti che ho nel cuore", è la didascalia a corredo delle foto pubblicate su Instagram. Ad attirare l'attenzione è però una in particolare: la Ferilli si mostra senza parte sopra del costume, con in bella vista il fisico davanti a una vetrata. Inutile dire che i complimenti sono stati tantissimi: "Sei una dea", "Che bellezza", scrivono alcuni, "C'è chi ha zoomato e chi mente" scrive un utente mentre un altro gli fa eco: "Belle le Maldive, ma passano in secondo piano".

Oggi, all'età di 58 anni, l'attrice romana viene considerata una sex symbol. Ma non fu sempre così. "Alle medie ancora mi salvavo. Dopo mi sono incicciottita. Quel fisico si è sbracato e poi dopo anni è ritornato in auge. Fino a 25, 26 anni non mi corteggiava nessuno", ha confessato per poi proseguire: "Diciamo le cose come stanno. Non mi sentivo brutta mi ci facevano sentire gli altri ragazzini".

E ancora, ricordando il tempo trascorso: "Io non ho avuto fidanzati per molto tempo, per 8-9 anni. Sai le cotte per il ragazzino del liceo? Ecco, quelle non c'erano. C'erano fisici che mettevano un po' paura. Quella è un'età in cui si amano le ragazzine tutte fibra rossa, piccoline, che pesano pochino, con i capelli stupendi. Io avevo questa montagna di capelli neri, gretti". Con il passare del tempo le cose sono cambiate e la Ferilli si è presa la sua rivincita: "Non mi è capitato di rivedere tutti quelli che mi piacevano e non ricambiavano. Qualcuno sì. Dopo ce li siamo fregati tutti e lì mi sono divertita".

