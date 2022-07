"È difficile essere il figlio di una sex symbol". Chi è questa donna: Instagram in tilt

Francesco Fredella 07 luglio 2022 a

a

a

Sabrina Salerno è, senza dubbio, una vera icona. Sex Symbol da sempre. Ha fatto sognare intere generazioni e lo scorso anno è tornata in tv a Ballando con le stelle. Ora si racconta al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. In occasione della cover a lei dedicata presenta Luca, suo figlio. La Salerno dice: «È difficile essere il figlio di una sex symbol». Luca, bello come sua madre, ha compiuto da poco 18 anni e, adesso, mamma Sabrina si mostra per la prima volta con il figlio Luca Maria Monti

Federica Panicucci alle Maldive? Prima così e poi... proibita e pazzesca a 54 anni | Guarda

Si tratta di uno scatto esclusivo perché Luca non ama il mondo della tv. «È molto riservato», dice Sabrina Salerno. «Mio figlio Luca non accettava la mia immagine di donna sexy. È l’unica persona che riesca a zittirmi - racconta mamma Sabrina -, ha una saggezza che a volte mi lascia basita, anche se ha solo 18 anni. Poi mi fa anche arrabbiare, intendiamoci, anche perché io il mio ruolo di madre non lo lascio, non sono l’amica, anche se ho un figlio, come dire, parecchio analitico».

Luca è nato dalla storia d'amore con suo marito Enrico Monti. «Quando camminiamo per strada si girano tutti...ma per guardare lui. È un ragazzo saggio, studioso, sportivo e...bellissimo. E io a volte arranco», dice ancora mamma Sabrina. Attenta, premuroso, forse anche un pizzico "gelosa" (nel senso buono del termine) di suo figlio. Come sempre le mamme sono molto legate al figlio maschio: tra Sabrina e Luca c'è un rapporto molto forte. Lei è una mamma modello, lui un ragazzo adorabile.

Melissa Satta e Giorgia Palmas, trasparenze in spiaggia: gli italiani impazziscono | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.