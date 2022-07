Sabrina Ferilli, "nel bagno del camper...": attenzione a questa foto

13 luglio 2022 a

Sembra averci preso gusto, Sabrina Ferilli. Post dopo post, foto dopo foto, incanta con la sua intramontabile bellezza sul suo profilo Instagram, seguitissimo, conta infatti milioni di fan. Giusto poche ore fa, la foto dai camerini di Tu si que vales, la trasmissione di Italia 1 che tornerà il prossimo autunno ma di cui sono già iniziate le riprese. Una foto che la ritraeva con tuta ed espadrillas, un look acqua e sapone che non toglieva nulla alla sua bellezza. Anzi...

E ora, ecco una nuova foto "dal bagnetto del camper", scrive in calce Sabrina Ferilli. Non è dato sapere quale camper, ma considerato l'outfit seducente ed elegantissimo è semplice ipotizzare che si trovi ancora sul set di Tu si que vales, dove i camper di solito, come su tutti i set, vengono usati per il trucco. E così eccola, Sabrina Ferilli, 58 anni da poco compiuti e portati in modo incantevole, mentre sfoggia un sorrisone catturato dall'autoscatto: "Se la luce è carina selfie al volo dal bagnetto del camper!", scrive l'attrice romana.

