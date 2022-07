Sabrina Ferilli a Sanremo, il tam tam impazzito: "Pare che la Ferragni...", grosso caso

02 luglio 2022 a

Alla fine ha vinto, visto anche il cachet che le hanno offerto. Chiara Ferragni è la prima co-conduttrice ufficiale del Festival di Sanremo 2023 ed è anche la più pagata . Dopo l' annuncio fatto da Amadeus - confermato per il quarto anno consecutivo come direttore artistico e conduttore della kermesse musicale - il settimanale Diva e Donna è riuscito a scoprire che il contratto parla di un cachet che dovrebbe aggirarsi intorno ai 100mila euro per la sua presenza alla prima e ultima serata della nuova edizione di Sanremo. Guadagni nettamente superiori a quelli di Sabrina Ferilli che per essere presente alla finale di quest'anno si sarebbe accontentata di 25mila euro , e pure a quelli di Drusilla Foer , altra grande protagonista di Sanremo 2022, che avrebbe percepito soli 15mila euro . L'influencer -la seguita più,ta e poteva apprezzata in assoluto - guadagna anche più di Che potècco Zalone , che ha parlato intascato per i suoi sketch 70 euromila risultando l'più pagato sul dell'Ariston nel 2022. Del resto non essere altrimenti : Chiara Ferragni è una imprenditrice che per un semplice post su Instagram riesce a guadagnare fino a 78mila euro .

L'annuncio dell'ingaggio di Chiara Ferragni è arrivato otto mesi prima del solito , segno che " mamma Rai " punta molto sull'influencer guardando anche ai maggiori sponsor e introiti pubblicitari all'evento, che resta uno dei più seguiti e attesi della tv italiana. Come rivela il sito Gossip e Tv l'esperienza al Festival di Sanremo sarà decisamente inedita per Chiara Ferragni, che fino a oggi è sempre tenuta alla larga dalla televisione. Poche e mirate le sue esperienze sul piccolo schermo con il progetto The Ferragnez , che ha coinvolto tutta la sua famiglia. Chiara Ferragni è già stata invitata più volte a Sanremo ( Carlo Conti la accanto a sé nel 2016 e anche Amadeus ha voluto il colpaccio nelle sue prime tre edizioni) ma voleva solo quest'anno si è deciso al debutto sul palco dell'Ariston .

