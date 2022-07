Sabrina Ferilli la avete mai vista così? Dal camerino, la foto impensabile: lì sotto...

12 luglio 2022 a

Già il 12 settembre riprendono le registrazioni per la prossima stagione televisiva. Nel dettaglio, quelle di Tu si que vales, il varietà di Canale 5 con un cast d'eccezione - che comprende anche Maria De Filippi - e già riconfermatissimo in palinsesto per la prossima stagione.

E così, ecco che agli Studi Elios si presentano altre due protagoniste del format Mediaset, ovvero la mitica e intramontabile Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez. Quest'ultima ha colto l'occasione per spiegare le ragioni della sua recente "sparizione" dai social, circostanza che aveva fatto temere una nuova e rapidissima crisi col ritrovato Stefano De Martino. Niente di tutto ciò: semplicemente la showgirl argentina si era presa il Covid, "e anche bello forte", ha spiegato. E dunque ha avuto bisogno di tempo per rimettersi in forma e in pista.

Dunque eccoci a Sabrina Ferilli, la quale racconta il suo ritorno in studio sul suo profilo Instagram. "Colorati e propositivi si ritorna agli Studi Elios", scrive in calce a due scatti pubblicati sul suo profilo. Fotografie piuttosto peculiari. Già, perché la Ferilli si mostra in tenuta... domestica. Maglietta chiara, un mazzo di fiori in mano e pantaloni della tuta a fantasie floreali. Acqua e sapone, insomma. Ma sempre meravigliosa: per usare una frase fatta ma tremendamente vera, una bellezza che buca lo schermo.

