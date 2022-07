Ilary Blasi, l'amante all'Isola dei Famosi? "Lingue lunghe", ecco il nome: altro terremoto

Francesco Fredella 14 luglio 2022 a

Chiamatelo pure Totti-Blasi gate: da giorni, ormai, non si parla di altro. Della separazione, burrascosa, tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Così, le indiscrezioni corrono alla velocità della luce e spuntano due nomi: Alessio La Padula, ballerino di Amici, e Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez. Nessuno dei due ha avuto una storia con la Blasi: si tratta dell'ennesima bufala acchiappa clic.

La Balsi ha chiesto riservatezza dopo l'annuncio "urbi et orbi" fatto tramite l'agenzia di stampa Ansa. Un annuncio ufficiale che ha lasciato tutti senza parole. Ma come mai è spuntato il nome di Alessio La Padula? Semplice, l'ex ballerino di Amici - che in passato ha avuto una relazione d’amore con Elena D’Amario - si è scambiato like e cuori su Instagram con la conduttrice dell'Isola. Tutto questo, adesso, è venuto - o meglio, tornato - a galla. E qualcuno ha parlato di storia segreta. Il settimanale Chi, non dimentichiamolo, ha raccontato che Totti avrebbe scoperto alcuni messaggi compromettenti sul cellulare della Blasi. Secondo le malelingue potrebbe trattarsi del ballerino, ma secondo quanto riportano conferme incrociate si tratta di una fake-news.

Ilary Blasi non parla. Sceglie la strada del silenzio e si è recata in Africa, in Tanzania, con la sorella maggiore Silvia e i figli Cristian, Chanel e Isabel. Invece, Alessio La Padula ha deciso di parlare. "Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue", ha scritto sui social. Il riferimento alla Blasi sembra chiarissimo. Infine, l'ex capitano della Roma è stato paparazzato a casa della nuova fidanzata Noemi Bocchi. Secondo alcuni insider la loro storia andrebbe avanti dall'autunno scorso.

