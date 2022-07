Maria Luisa Trussardi, rivelazione choc: "Ecco quando ho pensato di farla finita"

17 luglio 2022 a

“Andavo d’accordo con Michelle”. Maria Luisa Gavazzeni, vedova di Nicola Trussardi nonché madre di Tomaso, ha parlato della fine del matrimonio tra il figlio e la Hunziker. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha dichiarato di essere dispiaciuta per la separazione.

La mamma di Trussardi rompe il silenzio: ecco la verità su Michelle Hunziker

“Non l’avevo prevista - le sue parole - ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino. Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: ‘Mamma la sposo, è una brava persona’”. Poi le cose si sono evolute in una certa maniera, ma senza cancellare un decennio di amore.

Per quanto riguarda la signora Gavazzeni, nell’intervista ha parlato anche dalla morte del figlio Francesco, avvenuta in un incidente proprio come nel caso del marito Nicola, non nascondendo di aver anche pensato al suicidio: “Mi sono affidata al professor Elio Scarpini, un neurologo: prima di lui ho pensato al suicidio ma mi sono trattenuta per i miei figli. In fondo non sapevo come fare, perché avrei voluto che sembrasse una morte naturale”.

