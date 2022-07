Giulia Provvedie la foto in piscina senza nulla: "Avevo caldo e le ho liberate"

24 luglio 2022 a

Giulia Provvedi come Chiara Ferragni. Anche la cantante de Le Donatella ha deciso di pubblicare alcuni scatti senza la parte superiore del costume da bagno. Come mostra la didascalia delle foto su Instagram, anche lei ha deciso di diffondere il #FreeTheNipple, il trend di lasciare a casa il reggiseno in favore della comodità. "Avevano caldo, le ho liberate e non smettono di ringraziarmi", ironizza la giovane.

Tantissimi i complimenti piovuti sotto il post, anche se qualcuno ha ricordato che Giulia ha fatto ricorso al chirurgo estetico. Lei stessa lo aveva ammesso: "Abbiamo rifatto il seno Giulia nel 2015, io un annetto fa - aveva confessato la sorella - perché all'Isola avevo perso 8 chili e non mi piacevo più".

Le due sorelle erano diventate famose con la partecipazione nel lontano 2012 ad X Factor. Poi l'arrivo de l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip ed oggi il ritorno alla musica. Tra i vari amori di Giulia si ricorda il calciatore Pierluigi Gollini, mentre tra quelli di Silvia nota la relazione abbastanza travagliata con Fabrizio Corona. Oggi Silvia è mamma di Nicole, avuta dal compagno Giorgio De Stefano, in carcere dall'estate 2020 con l'accusa di associazione mafiosa.