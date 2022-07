Sabrina Ferilli esagera, "la sorpresa viene dall'alto": il dettaglio che manda in tilt l'Italia

26 luglio 2022 a

In questa estate rovente, Sabrina Ferilli sembra averci preso gusto nel far salire ulteriormente la temperatura. Il tutto grazie al suo seguitissimo profilo Instagram, laddove incanta con scatti maliziosi che la ritraggono in tutta la sua bellezza, 54 anni portati divinamente.

"Ti spoglieresti per me adesso?": Sabrina Ferilli, la 'proposta indecente' a Francesco Totti | Video

Negli ultimi giorni, quelli della crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, aveva fatto rumore un post in cui la Ferilli si mostrava nel letto col Pupone, il tutto in una trasmissione televisiva, in cui l'attrice chiedeva all'ex capitano della Roma se si sarebbe spogliato per lei. Un siparietto rovente, insomma.

Ora, ecco l'ultimo post di Sabrina Ferilli. Tre fotografie in cui si mostra elegantissima e raggiante, gonna viola e scarpe con tacco altrettanto viola, una camicetta beige e molto scollata. A corredo delle tre foto, scrive: "La sorpresa viene dall'alto". E per trovare la sorpresa bisogna arrivare alla terza fotografia del rullino: un primo piano delle sue scarpe, passando per un primo piano dello spacco della gonna (la seconda foto). Una Ferilli... incontenibile.