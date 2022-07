Victoria De Angelis dei Maneskin, intimo trasparente: prende il sole così

29 luglio 2022 a

Vacanza all'insegna della libertà per Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin si trova a Ibiza per trascorrere qualche giorno in totale divertimento. Inutile dire che come al solito Victoria tiene aggiornati i numerosi fan. E per farlo cosa c'è di meglio delle foto e storie su Instagram? Qui, tra gli scatti, la si vede senza parte sopra del costume. Anche lei, come tante altre colleghe del mondo dello spettacolo, ha deciso di sdoganare il topless.

Ma non è tutto, perché la De Angelis deve aver preso anche parecchio sole. La 22enne, in una foto in cui la si vede di spalle in posa, mostra un top nero alzato in modo da far vedere la schiena e un intimo trasparente. Oltre al fisico, non passa inosservata la scottatura. La De Angelis infatti è completamente rossa.

Un animo ribelle, quello della bassista, così come la sua adolescenza: "Mi sono ritrovata nel rock, che ha incarnato quello slancio di libertà. Aveva un rifiuto verso tutte le cose da bambina, andavo in skate e avevo i capelli corti". E ancora, aveva confidato a Elle: "C’era qualcosa di rotto in me e non sapevo come ripararmi. Prima me ne vergognavo, ora non ho più bisogno di nasconderlo".