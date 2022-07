Flavio Briatore, impensabile ritratto di famiglia: chi spunta nella foto

31 luglio 2022 a

a

a

Un inedito ritratto di famiglia allargata, quello pubblicato da Flavio Briatore sul suo profilo Instagram. Già, perché l'imprenditore si mostra sui social insieme alla ex, Elisabetta Gregoraci, al loro figlio, Nathan Falco e anche insieme a Leni Klum, la figlia che mister Billionaire ha avuto con Heidi Klum. Tutti insieme appassionatamente, tutti sorridenti.

Crazy Pizza, clamoroso schiaffo a Flavio Briatore: cosa svela questo report

Briatore e la famiglia allargata stanno trascorrendeo qualche giorno in barca nei pressi di Capri. Non è però la prima volta in cui trascorre vacanze con la famiglia allargata. Lo scorso aprile, il manager, intervistato da Repubblica aveva rivelato che "la scorsa estate a Capri eravamo tutti insieme".

Michelle Hunziker da Briatore così: dove finisce la mano, passione rovente in discoteca | Guarda

E ancora, aveva aggiunto: "Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto che lo sapeva già. Ormai fin da giovanissimi vanno su Google e scoprono tutto". Per inciso, la scorsa estate, le vacanze erano ancora più allargate: insieme alla brigata anche la ex, Heidi Klum, oltre a Tom Kaulitz, il marito della modella tedesca. Leni Klum, all'anagrafe Helene Boshoven Klum, non è mai stata riconosciuta legalmente da Briatore, in accordo con la madre. "Con lei non ho la relazione giorno per giorno che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno", aveva raccontato Briatore.