Wanda Nara divorzia da Icardi? “A volte…”: l'indizio nella foto hot

11 agosto 2022 a

a

a

Il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi sta giungendo al capolinea? Il gossip è impazzito nell’ultima settimana, soprattutto in Argentina, dove è stato diffuso un audio in cui la showgirl avvertiva la sua domestica di essere volata oltreoceano per preparare le carte del divorzio. Il calciatore del Psg ha sentito ogni ricostruzione giornalistica, mentre Wanda è rimasta in silenzio e ciò viene interpretato come un indizio piuttosto pesante.

A cui se ne è aggiunto un altro nelle scorse ore: la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno dei suoi famosi scatti hot e sexy, con il lato B in bella mostra sulla spiaggia. Ad attirare l’attenzione non sono però soltanto le curve di Wanda, ma anche la didascalia che ha scelto per accompagnare la foto: “Molte volte il silenzio è una risposta”. Che ci sia un riferimento ai rumors sul divorzio con Icardi? Gli esperti di gossip argentini stanno ricamando parecchio su questa storia.

"A letto con un calciatore sposato": corna di Wanda Nara, conferme pazzesche

Wanda vuole tacere sulle voci di fine matrimonio o sta mandando un segnale di rottura con suo marito, che si è invece affannato a smentire tutto. Di certo c’è che la relazione tra i due non è più tornata la stessa dopo il presunto tradimento di Icardi con l’attrice Eugenia La China Suarez: Wanda lo ha inizialmente perdonato, ma probabilmente mai davvero digerito, e quindi quell’episodio sarebbe stato l’inizio della fine.