Wanda Nara, l'audio-choc: "Sto per farlo", con Icardi finisce in disgrazia

Ci risiamo: tra Wanda Nara e Mauro Icardi ecco una nuova, possibile, crisi coniugale. Stavolta, però, potrebbe essere insanabile e definitiva, come riportano alcuni media argentini. Nel pomeriggio italiano, la mattinata sudamericana, è andato in onda il programma televisivo ‘Los Angeles de la Mañana’, che ha messo in onda un messaggio audio attribuito alla moglie dell'attaccante, rivolto alla domestica. Le stanche parole della donna non lascerebbero spazio all'interpretazione: "Sto organizzando un po' le cose per il divorzio perché non ce la faccio più e perché ho chiesto il divorzio". Le questioni interne della coppia ritornano quindi d’attualità, dopo la crisi del 2021 scatenata dal presunto flirt del calciatore, ex capitano dell’Inter e oggi al Psg, con la bella China Suarez.

Wanda: “Carmen, sto per divorziare da Mauro”

Le parole di Wanda potrebbero quindi portare al capolinea una delle relazioni più chiacchierate nel mondo dello sport. "Carmen — si sente nel vocale attribuito a Wanda Nara — sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da Mauro. Lo sto organizzando. Rimarrei ancora qualche giorno e poi tornerò a prenderti il biglietto e tutto il necessario". Un paio di giorni fa, la showgirl argentina aveva allontanato le voci di separazione, ma a questo punto parrebbe proprio che gli sforzi di Icardi per scongiurare una separazione siano vani.

Le parole di Pochettino sulla crisi di relazione di anno scorso

Parole che arrivano pochi giorni dopo l’intervista che l’ex tecnico del Psg, Mauricio Pochettino, ha rilasciato al sito Infobae, raccontando come la crisi dell’anno scorso tra Mauro e Wanda sia stata gestita nel migliori dei modi: “Penso che abbiamo fatto molto bene come staff dirigente in termini di gestione — ha detto l'argentino — In ogni squadra le cose succedono ed è molto più visibile perché succede in un club come il Psg, dove i riflettori del mondo sono lì e tutto era molto più grande di prima. Penso che abbiamo avuto la possibilità tutti insieme di gestire questa faccenda in modo calmo e moderato”. Per poi concludere: “Abbiamo sbattuto i pugni sul tavolo quando dovevamo, ma internamente. Sappiamo molto bene cosa è successo e ce ne andiamo tranquilli, sapendo che abbiamo fatto del nostro meglio.