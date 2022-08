Sabrina Ferilli, fisico da urlo a 58 anni: la foto "al naturale"

12 agosto 2022 a

a

a

Sabrina Ferilli bella come non mai. L'attrice a 58 anni sfoggia un fisico da urlo. E lo mette in mostra su Instagram. Qui la Ferilli pubblica uno scatto "al naturale", in barca con un costume da bagno nero. Sabrina è in vacanza assieme al marito Flavio Cattaneo in vista del prossimo impegno con Tu si que vales. Ed è proprio in vacanza che l'attrice non smette di aggiornare i suoi tanti ammiratori.

"Ti spoglieresti per me adesso?": Sabrina Ferilli, la 'proposta indecente' a Francesco Totti | Video

In particolare, nell'ultima immagine la si vede in costume con davanti tra le mani il libro "Felici i felici" di Yasmina Reza. Da qui l'invito a tutti a leggere di più quando si ha del tempo a disposizione: "Buona giornata e leggiamo adesso che abbiamo un po’ più di tempo", è la didascalia.

Sabrina Ferilli esagera, "la sorpresa viene dall'alto": il dettaglio che manda in tilt l'Italia | Guarda

Proprio pochi giorni fa la Ferilli si era resa protagonista di un acceso dibattito sulle copertine dei settimanali. All'attrice infatti non era andata giù l'ennesima prima pagina con l'elogio della fisicità di Vanessa Incontrada. "Uno a un certo punto, da donna matura, deve pure capire che ste storie non hanno più senso e magari fare una copertina in meno e raccontare che lavoro sta facendo. Visto che meritatamente lavora tanto. Dai su! Ma basta!", era stato il suo sfogo.