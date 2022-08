Elisabetta Gregoraci, terrore puro in vacanza. Che cosa è successo

19 agosto 2022 a

Ha vissuto attimi di terrore puro in vacanza Elisabetta Gregoraci. La showgirl sta trascorrendo le vacanze su uno yacht in compagnia del figlio Nathan Falco, dell'ex marito Flavio Briatore e della sorella Marzia con suo figlio Gabriel. La famiglia riunita ha festeggiato il compleanno del nipote di Elisabetta Gregoraci e in occasione della festa per Gabriel la showgirl ha rivelato in un post pubblicato sul suo profilo Instagram di aver vissuto un momento difficile: "Ci hai fatto prendere uno spavento pazzesco un paio di settimane fa, ma con il tuo coraggio ed il nostro amore non c’è niente che non possiamo superare insieme". Ma Elisabetta non ha aggiunto altri dettagli né alcuna spiegazione di quanto accaduto.

La conduttrice di Battiti Live quindi si è semplicemente limitata a fare gli auguri al suo adorato nipotino Gabriel, e nel suo ultimo post su Instagram ha infatti scritto: "Tanti auguri cuoricino mio, sei il nipotino migliore che potessi avere, sei un bimbo speciale e la tua zia ti ama tantissimo”. Ed ecco quindi una serie di scatti con il bel nipotino.

Intanto, in questi giorni la Gregoraci sembra essersi riavvicinata molto all'ex marito Flavio Briatore. I due infatti stanno trascorrendo insieme le vacanze in Sardegna, a Porto Cervo, su un lussuoso yacht.