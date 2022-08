Asia Argento e il fidanzato ragazzino: foto esplosive in bikini, a 46 anni

20 agosto 2022 a

Asia Argento si sta godendo le vacanze con la sua nuova fiamma, che risponde al nome di Michele Martignoni. Il campione di arti marziali ha 20 anni in meno dell’attrice, ma d’altronde l’età è solo un numero: l’attrice sembra raggiante al fianco del ragazzo, con la coppia che appare già piuttosto affiatata.

Una relazione ufficializzata praticamente via Instagram, con la Argento che ha pubblicato diverse foto che la ritraggono in vacanza con Martignoni: la prima impressione è che l’attrice sembra serena e felice, merito probabilmente anche della nuova relazione amorosa che ha iniziato. Tra l’altro recentemente la Argento ha condiviso con i suoi follower un momento per lei molto significativo, che segna un po’ un nuovo capitolo della sua vita.

L’attrice ha infatti festeggiato il primo anno senza toccare alcol: “Oggi compio un anno di sobrietà - ha scritto sui social lo scorso giugno - per chi mi conosce, chi ha letto il mio libro, o semplicemente mi ha seguita in questi 37 anni di carriera e vita pubblica, sa che fin da quando ero una ragazzina ho cercato di colmare un vuoto innato dentro di me, fatto di paure, ego, e difetti di carattere, con l’abuso di droga prima, ed alcol poi. Ho provato ad annegare i dispiaceri nell’oblio ma dopo un po’ hanno imparato a galleggiare. I miei ansiolitici sono diventati dei depressivi. Ero già stata sobria dal 2013 al 2016, ma poi ho avuto una ricaduta che è durata 5 anni in cui ho veramente toccato il fondo, in tutti sensi ma soprattutto spiritualmente”.