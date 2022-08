Ilary Blasi, colpaccio in tv: ecco dove e a chi racconterà tutto, Totti trema davvero

Francesco Fredella 27 agosto 2022 a

Una vera bomba di Silvia Toffanin, che secondo le prime indiscrezioni inizierà la nuova edizione di Verissimo su Canale 5 con una vera e propria esclusiva. Si tratta di quella legata alla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Una rottura che, come sappiamo, ha fatto parlare tutti durante questi ultimi mesi estivi. Così, il Biscione riesce ad accaparrarsi l'intervista esclusiva a Ilary Blasi: la stagione di Verissimo inizierà sicuramente con il botto.

Non si conoscono ancora i contenuti, ma è quasi certo che la Blasi racconterà tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi. E poi nella lunga telenovela estiva trovano spazio persino due gatti di razza Canadian Sphynx, uno di nome Donna Paola e l'altro Alfio. Invece, tornando a tutto quello che sta accadendo sembra che Ilary Blasi sia in Croazia in barca con la piccola di casa, Isabel. Invece, Alfio e Donna Paola sono rimasti a Sabaudia con Totti e i due ragazzi Cristian e Chanel. Sembra, poi, che Noemi Bocchi, la presunta nuova compagna dell’ex capitano della Roma, si trovi in una villa al Circeo. Diversi paparazzi hanno documentato la sua permanenza lì, in vacanza a due passi da Totti. Nessuna conferma ufficiale, per adesso. Presto, secondo i ben informati, Totti potrebbe ufficializzare la storia con Noemi. Condizionale d'obbligo.