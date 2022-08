Ilary Blasi, "male oscuro": spunta questa copertina-choc, che sta succedendo

25 agosto 2022 a

Sta facendo discutere l’ultima copertina di Diva e Donna, dedicata a Ilary Blasi. Quest’ultima sta vivendo un momento personale molto delicato, dato che è nel bel mezzo di una difficile separazione con Francesco Totti. “Il male oscuro di Ilary”, è il titolo forse un po’ troppo forte scelto da Diva e Donna, che lancia l’allarme sul fisico della conduttrice di Mediaset.

“Dopo l’addio con Totti - si legge - la sua magrezza è diventata inquietante”. Una copertina che non è piaciuta a molti, anche ad alcuni addetti ai lavori come Giuseppe Candela. “Diva e Donna parla di male oscuro, magrezza inquietante, allarme scattato - ha scritto in un tweet il giornalista di Dagospia e Fatto Quotidiano - ci sta dicendo che praticamente è vicina all’anoressia. Questa cover su Ilary Blasi non è meno sbagliata di quelle ridicole sulla Incontrada”.

Probabilmente la scelta del settimanale di mettere in risalto i presunti problemi fisici della conduttrice di Mediaset prende le mosse da alcuni commenti che sono iniziati ad apparire sotto alle ultime foto condivise sui social. In particolare una foto in cui la Blasi è in costume, al mare, ha fatto allarmare diversi suoi fan: “Sei bellissima, però troppo magra”, “La trovo dimagrita però il periodo non è sicuramente dei migliori”.