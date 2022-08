Ilary Blasi e Francesco Totti, "presto il confronto decisivo": ecco quando

26 agosto 2022 a

Le pratiche per il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero imminenti. Entrambi, infatti, starebbero per terminare le vacanze e a breve, come riporta il Corriere della Sera, potrebbero già vedersi insieme agli avvocati per avviare la separazione. Si starebbe per avvicinare, insomma, il momento del confronto decisivo. Lei sarebbe in procinto di lasciare la Croazia, mentre lui dovrebbe trascorrere solo quest'ultimo weekend nella sua villa a Sabaudia per poi tornare a Roma.

I due, che si sono affidati ad avvocati esperti per gestire le pratiche, potrebbero risolvere tutto in breve tempo solo se troveranno un accordo totale. Un modo di chiudere la questione in via consensuale, insomma. Se invece dovessero sorgere contrasti, la separazione potrebbe diventare giudiziale.

In attesa del confronto, intanto, non si fa che parlare dei presunti nuovi amori degli ex coniugi. Nel caso di Totti, la presunta nuova fiamma sarebbe Noemi Bocchi. I due, stando a indiscrezioni, si sarebbero visti spesso nel corso dell'estate, anche durante le vacanze a Sabaudia. Per la Blasi, invece, si starebbe parlando da un po' di giorni del personal trainer Cristiano Iovino. Anche se in quest'ultimo caso, secondo il gossip, il presunto flirt fra i due sarebbe già finito.