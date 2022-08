Ilary Blasi, "qualcosa di grave": è stato Totti a mollarla, spifferata pesantissima

25 agosto 2022 a

"Qualcosa di grave". Potrebbe non esserci "solo" un paio di corna dietro la rottura, clamorosa, tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ne è convinto Alex Nuccetelli, pr romano e grande amico della coppia, uno dei più famosi nomi delle notti romane vip. Intervistato dal settimanale Novella 2000 diretto da Roberto Alessi, l'ex compagno di Antonella Mosetti entra nelle dinamiche del rapporto tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset di Iene e Isola dei famosi.

"Per Francesco la famiglia è tutto, non si sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave…". Come dire, potrebbe essere stata Ilary a costringerlo a prendere una scelta così drastica. Secondo molti rumors, la crisi di coppia potrebbe essere scoppiata per "colpa" di Noemi Bocchi, la giovane tifosa giallorossa e giocatrice di padel a livello amatoriale. La loro storia sarebbe iniziata diversi mesi prima dell'ufficializzazione della separazione, assicurano fonti ben informate. Ma Nuccetelli è più vago: "Non so qual è il motivo specifico, ma sicuramente un uomo attaccato alla famiglia come lui avrà i suoi motivi…".

L'inizio della fine del rapporto con la Blasi, assicura Nuccetelli, sarebbe databile a circa un anno e mezzo fa. "Francesco parlerà a breve, è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio, e dopo quel fatto da tempo considerava il rapporto con Ilary ormai tramontato…". Il flirt con Noemi (confermato dal viaggio serale di Totti al Circeo, nella villa affittata dalla Bocchi, finito sulle pagine del settimanale Chi sarebbe dunque la conseguenza, e non la causa del patatrac.