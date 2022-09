Alessandro Cecchi Paone e il nuovo ragazzo: "Era etero, poi..."

Francesco Fredella 07 settembre 2022 a

a

a

Alessandro Cecchi Paone fa chiarezza e racconta la sua nuova storia d'amore. Qualche settimana fa è stato "paparazzato" dal settimanale Chi a bordo di una barca. Non era solo, ma con un ragazzo poco più che ventenne. Bello come il sole. I due sono stati notati in atteggiamenti intimi, molta complicità e probabilmente tanto amore.



"Era etero, storia iniziata male", precisa a FanPage Alessandro Cecchi Paone che dopo alcuni giorni torna sull'argomento e su quella paparazzata. Il ragazzo, che non farebbe parte del mondo della tv, ha 26 anni e sembra aver fatto perdere la testa al giornalista. Che dice: "Sono tutti agitatissimi ma io vado cauto. Ho avuto altre passioni estive. […] È una bellissima storia estiva. Non viviamo nemmeno nella stessa città ma mi trovo benissimo con lui. È dolcissimo, affettuoso, abbiamo avuto un’ottima intessa fin dal primo incontro avvenuto per puro caso. Ma non sono pronto a fare discorsi su una storia così recente. Speriamo bene".

Clamorose foto sullo yacht, passione travolgente: cosa fa Cecchi Paone | Guarda





Mistero sull'identità del ragazzo, che preferisce la strada dell'anonimato. "Ci saremmo dovuti vedere in una città intermedia tra Roma e il posto in cui vive lui, che per il momento tengo riservato", spiega Alessandro. "Un anno fa, come capitò anche a me quando ne avevo 35, si innamorò di un suo amico e decise di lasciare la ragazza con la quale aveva una storia importante, per intraprendere un percorso in questo nuovo orientamento".