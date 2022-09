Chiara Ferragni, pizzo nero e seno in libertà: la foto incendiaria

16 settembre 2022 a

Poliedrica, Chiara Ferragni. Passa da una polemica politica (sempre e comunque contro il centrodestra) a foto ad altissimo tasso erotico. Il tutto mentre rispuntava dal suo passato una foto che la mostrava a una festa di Forza Italia, insomma di uno di quei partiti del centrodestra contro cui è impegnatissima nella sua personalissima campagna elettorale-social.

Tant'è. Qui si parla delle ultime foto. Incendiarie. Foto che la mostrano a bordo della Costa Toscana Cruise Ship, dove si sta cimentando in qualche giornata di team-building extra-lusso con il suo nutrito gruppo di lavoro. Le immagini, ovviamente, viaggiano sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Eccola, insomma, Chiara Ferragni: vestita soltanto di un top trasparente in pizzo nero. Forme in quasi assoluta libertà. Dunque dei guanti dal sapore fetish, altrettanto in pizzo nero, fino a metà braccio, oltre a numerosi anelli, bracciali e collane. Pantaloni neri e scarpe bianche, con rigoroso tacco a spillo, e collant neri. Semplicemente incendiaria.