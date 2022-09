Ferragni e Fedez, lo scatto con Mattarella? "Ma gli occhiali..."

11 settembre 2022 a

Fedez e Chiara Ferragni hanno incontrato Sergio Mattarella ai box Ferrari. E non hanno perso l'occasione per scattarsi un selfie insieme a lui. Selfie che è già diventato virale sui social. I tre si sono trovati nello stesso momento al Gran Premio di Formula 1, che oggi si è tenuto a Monza. "Un vero onore", ha scritto la coppia a corredo dell'immagine. E le critiche non sono mancate.

Il presidente della Repubblica si trovava lì per dare un "in bocca al lupo" prima del via e ha incontrato l'influencer e suo marito. Il cantante ha scattato la foto e Chiara si è messa in posa sorridente, con degli occhiali da sole che non sono passati inosservati. "Con quegli occhiali vicino al presidente...", ha commentato un utente sotto al post, che comunque ha incassato parecchi like e commenti positivi.

L'accessorio indossato dall'imprenditrice digitale, però, sembra essere stato il vero protagonista della foto. Tant'è che qualcuno ha scritto: "Gli occhiali da sole per fare la foto con il presidente della repubblica si potevano anche togliere". Qualcun altro invece: "Lui in realtà sta pensando soltanto che sarebbe dovuto essere già in pensione". Un commento ironico, ovviamente. Sono tanti, però, anche i commenti positivi: "Bellissimi, siete stupendi".