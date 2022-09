Chiara Ferragni, la foto dal passato la smaschera: ecco a quale festa di partito era

15 settembre 2022 a

Chiara Ferragni al centro della polemica. Non sono passati inosservati gli attacchi dell'influencer a Giorgia Meloni e tutto il centrodestra. Peccato però che il web non dimentica, ed ecco che spunta una foto dal passato della moglie di Fedez. Qui si vede l'imprenditrice digitale fotografata durante un evento del PdL, il Popolo della libertà, partito federato del centrodestra al cui interno c'erano anche Forza Italia e Alleanza nazionale.

"Quella sembra la Ferragni, quello alle spalle sembra il logo del Pdl, che inglobava pure Alleanza Nazionale, partito dal quale uscì Giorgia Meloni, poi divenuta ministro della gioventù. Quando lanci l'allarme democratico, augurati che le tracce del passato siano davvero sparite", è il commento a corredo dello scatto. Immagine che non ha lasciato indifferente il popolo della rete: "La Ferragni dice di aprire il cervello, cioè votare Pd. Se, invece, apriamo il suo profilo Instagram troviamo borse in coccodrillo, spesso scuoiati vivi, jet privati non esattamente ecologici ed esposizione di figli per marketing. Su! La sinistra riparta dalle sopracciglia a gufo", scrive un utente.

Un altro gli fa poi eco: "Chiara Ferragni che andava alle feste di Forza Italia, visto che votava Berlusconi, e che ora lucra su una comunità facendo pagare magliettine arcobaleno 140 euro e la gente la segue ancora".