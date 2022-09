Sabrina Ferilli beccata alle terme? A 58 anni... foto proibitissime

23 settembre 2022 a

Giorni di relax per Sabrina Ferilli. L'attrice si è presa qualche ora di pausa dalle riprese di Tu si qui Vales, con lei il marito Flavio Cattaneo. La coppia si trova in Toscana, a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. Qui i due sono stati pizzicati mentre si trovano alle terme. A fotografarli il settimanale Gente, che li mostra in costume da bagno tra tuffi e qualche tenera effusione.

La Ferilli, oggi 58enne, e il marito si sono conosciuti nel lontano 2005. Galeotto il set di Dalida, con lei protagonista e lui all'epoca direttore di Rai 1. La showgirl e il dirigente d'azienda si sono sposati in gran segreto a Parigi qualche anno dopo, il 29 gennaio 2011. "Io - aveva confidato la Ferilli tempo fa - penso che quando si supera lo stato adolescenziale, la sfera sentimentale si affronta con maggiore costanza e saggezza. Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda. Quando lui otterrà il divorzio, faremo il grande passo". E così è stato.

I due non hanno mai avuto figli. Anche su questo la showgirl aveva rotto il silenzio: "Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata".