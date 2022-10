Anna Tatangelo crolla sul palco: le sue lacrime

Francesco Fredella 18 ottobre 2022 a

Anna Tatangelo scoppia a piangere. La ferita è ancora aperta, sua madre è morta di recente ed il ricordo porta all'improvviso una reazione molto forte. Ma Anna Tatangelo torna sul palco per esibirsi e cantare. Lo fa dopo un breve stop legato alla morte di sua madre. La cantante è ospite di una serata ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, in occasione della Sagra del Calzone.

Un'ora e mezzo di spettacolo, ma il ricordo di sua madre - Palmira Vinci, morta a Sora (in provincia di Frosinone) all’età di 67 anni a fine settembre - è sempre molto vivo. La Tatangelo a un certo punto si ferma per cercare in qualche modo di contenere l'emozione. La cantante all'interno della scaletta della serata include un pezzo scritto proprio per la compianta madre. Una canzone del suo repertorio che fa venire i lucciconi.

"Ho fatto una promessa a una persona. Le ho detto che questa canzone l’avrei comunque continuata a cantare", commenta Anna Tatangelo prima di iniziare a intonare il pezzo. Il video di questo momento, intenso e ricco di emozione, fa il giro della Rete nel giro di poco tempo. La Tatangelo riceve l'abbraccio di tutto il pubblico presente alla serata, ma soprattutto dei followers che la seguono da sempre.

