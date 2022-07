Anna Tatangelo, paparazzata estrema in spiaggia: occhio alla mano

30 luglio 2022 a

Baci ed effusioni sul lettino per Anna Tatangelo e Livio Cori: paparazzati in spiaggia dal settimanale Diva & donna, hanno dunque scelto il modo più eclatante (e bollente, certo non solo per le temperature di stagione) per allontanare le insistenti voci di crisi. Anzi, di rottura tout court.

La bella cantante ciociara, storica ex di Gigi D'Alessio, e il rapper erano balzati agli onori delle cronache rosa nell'estate del 2021. Lady Tata, dopo un doloroso tira e molla con D'Alessio, sembrava aver ritrovato serenità accanto a Livio. Poi, la scorsa primavera, le conferme clamorose: la coppia era scoppiata. Nel silenzio dei social, in inconsueto clima di riservatezza,o Anna e Livio ci avevano riprovato ma tutto sembrava lasciar presagire il peggio. Ora il colpo di scena.

Dagli scatti rubati da Diva & donna risultano evidenti feeling e passione ritrovati, tra sorrisi raggianti e le mani (di Cori) che corrono malandrine sul bikini e le curve (in forma perfetta) della compagna. . "Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene... E' una luce che ci voleva nella mia vita", aveva detto a Gente la Tatangelo. Evidentemente non erano solo parole di circostanza.